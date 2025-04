Riti della settimana santa canosina : "Edificante operare in un clima di sinergia e collaborazione"

Ledel sabato mattina edel venerdì sera sono trale più sentite e partecipate deidi Canosa di Puglia attraverso momenti di grande intensità spirituale, culturale ed emozionale. Leringraziano tutti coloro che hanno reso possibile la celebrazione dei riti della Settimana Santa ed il loro regolare e sicuro svolgimento. In particolare "ringraziamo l'Amministrazione Comunale, unitamente all'impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l, per il coordinamento della sicurezza il geometra Gianni Di Benedetto, la collaborazione personale di Carlo Gallo e l'emittente radiofonica LOVE FM. Inoltre un grande ringraziamento va all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale per il prezioso impegno nel controllo e nella gestione dell'ordine pubblico. Ringraziamo le associazioni di volontariato A.N.P.A.N.A., Misericordia, O.E.R. e N.O.E.T.AA e tutti coloro che a livello personale hanno contribuito alla buona riuscita delle processioni. Inoltre un doveroso ringraziamento lo dobbiamo anche a fotografi, giornalisti, ed operatori radiotelevisivi per il loro prezioso lavoro, in particolare ANTENNA SUD con Cristian Tempesta e la gentile collaborazione di Pino Grisorio, TELESVEVA, TELENORBA,LA TERRA DEL SOLE. Un ringraziamento speciale va a PugliaPromozione con WeAreinPuglia in collaborazione con la Pro Loco Canosa. Ringraziamo il servizio d'ordine, i portatori, le famiglie dei bambini, il coro della Desolata e degli uomini, nella persona di Ezio Masotina, il Consiglio Pastorale delle Parrocchie, il service audio di Biagio Sinesi e tutta la cittadinanza per la collaborazione nel rispetto delle norme e delle indicazioni fornite, che hanno permesso uno svolgimento sicuro e ordinato delle manifestazioni, aiutandoci a promuovere e non disperdere il contesto di fede e preghiera. Ringraziamo anche la generosa collaborazione dei supermercati ROSSO TONO, EUROSPIN e Ca.dib. s.r.l. Inoltre, è stato edificante anche operare in un clima di sinergia e collaborazione tra i vari enti ed istituzioni, per la riuscita di importanti manifestazioni che appartengono al patrimonio di fede e tradizione della comunità cittadina." I riti della settimana santa valorizzano l'identità culturale della comunità nel segno della storia e tradizione canosina che si tramanda da generazioni.