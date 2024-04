I riti della Settimana Santa patrimonio di fede e tradizione

Leringraziano tutti coloro che hanno reso possibile la celebrazione dei riti della Settimana Santa ed il loro regolare e sicuro svolgimento. In particolare ringraziano l'Amministrazione Comunale, Settore Lavori Pubblici nella persona dell'Ingegnere Sabino Germinario, la direzione lavori per la pavimentazione in corso San Sabino nelle persone degli architetti Pelle e Castelluccio e per il coordinamento della sicurezza il geometra Gianni Di Benedetto. Inoltre un grande ringraziamento va all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale per il prezioso impegno nel controllo e nella gestione dell'ordine pubblico. Ringraziano le associazioni di volontariato A.N.P.A.N.A., Misericordia, O.E.R. e N.O.E.T.AA e tutti coloro che a livello personale hanno contribuito alla buona riuscita delle processioni. Inoltre "un doveroso ringraziamento lo dobbiamo anche a fotografi, giornalisti, ed operatori radiotelevisivi per il loro prezioso lavoro. Ringraziamo anche i volontari delle comunità parrocchiali, il Consiglio Pastorale delle Parrocchie e tutta la cittadinanza per la collaborazione nel rispetto delle norme e delle indicazioni fornite, che hanno permesso uno svolgimento sicuro e ordinato delle manifestazioni, aiutandoci a promuovere e non disperdere il contesto di fede e preghiera. Inoltre è stato edificante anche operare in un clima di sinergia e collaborazione tra i vari enti ed istituzioni, per la riuscita di importanti manifestazioni che appartengono al patrimonio di fede e tradizione della comunità cittadina."