La Desolata in foto e video del contest "Luce Viva"

Lo scorso 18 aprile è stata inaugurata ala mostra fotografica/video suinell'ambito del contestorganizzato dal, circuito d'informazione online attivo sul territorio del nord-barese, della BAT e su Cerignola. La cerimonia di inaugurazione ha avuto luogo nella prestigiosadove sono esposti gli scatti selezionati e quelli vincitori, oltre ad alcune foto dei collaboratori, giornalisti e fotografi delladidurante i riti quaresimali del 2024. Per la presentazione, sono intervenuti tra gli altri:assessore comunale alla Cultura;editore del Viva Network;caporedattrice del Viva Network; Mario Sculco e Antonio d'Agostino, fotografi professionisti in rappresentanza della giuria che ha selezionato, per merito, le fotografie e i video vincitori del contestgiunto alla seconda edizione. Nel corso della serata, sono stati consegnati attestati di partecipazione a coloro i cui scatti sono stati scelti per l'esposizione, mentre, i primi tre classificati nelle due sezioni "Fotografia" e "Video", hanno ricevuto un simbolico trofeo e l'omaggio di un presente offerti da "Il Tesoro" e "Il Tesoro Glam" di Molfetta.Nella sezione "Fotografia" tra gli scatti premiati, al terzo posto quello diintitolato, realizzato il 30 marzo 2024 a Canosa di Puglia durante la processione dellaSono in mostra altri due scatti uno di Anna Lisi intitolato "Donne velate" e l'altro "Legàmi nel Buio" realizzato da Federico Ventura che ha vinto nella sezione "Video" con la processione della Desolata di Canosa di Puglia. Un riconoscimento anche al video di Simone Angarano intitolato "Senza respiro e voce" realizzato nella mattina del 30 marzo 2024 a Canosa. Anche quest'anno, laè stato uno dei riti religiosi della Settimana Santa in Puglia, più fotografato e ripreso dalle videocamere con servizi che stanno partecipando in vari contest come quello. Il contest fotograficoè stato vinto dacon lo scatto "Il crocifero" realizzato a Noicattaro il 30 marzo 2024.La mostraa ingresso libero , presso la Sala dei Templari, in Piazza Municipio n.32 a Molfetta rimarrà aperta fino al 28 aprile nei seguenti giorni : dal martedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle 21:00; sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00. Dal 2020, in Puglia la Legge Regionale n.8, considera i riti e le processioni della settimana santa come proprio patrimonio immateriale. In attuazione della convenzione della Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la Regione Puglia tutela e valorizza le processioni e i riti della settimana santa, contribuendo alla loro conservazione e promozione, al fine di garantirne la più ampia diffusione.