La Puglia si conferma terra di patriarchi verdi

Con l'ottavo aggiornamento dell'Elenco ufficiale degliil Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha riconosciuto altri 95 patriarchi verdi, portando a 4.749 il numero totale degli esemplari tutelati nel nostro Paese. Tra questi, la Puglia si conferma terra di straordinario valore ambientale e culturale, con ben"Questi alberi non sono semplici presenze botaniche, ma monumenti viventi che raccontano storie di comunità, tradizioni, resilienza e bellezza. Rappresentano l'identità profonda della nostra terra – dichiara la senatrice pugliese, esponente di Fratelli d'Italia – Custodirli e valorizzarli significa non solo tutelare l'ambiente, ma rafforzare il legame tra cittadini e territorio, in un'ottica di sostenibilità e consapevolezza". Tra i Comuni pugliesi più rappresentati figurano Monte Sant'Angelo, con 25 alberi monumentali, seguito da Brindisi (16), Martina Franca (15), Accadia (11) e Altamura (8). Sono ben 35 le specie arboree censite nella regione, dalla roverella, che domina con 67 esemplari, al leccio, cerro, sughera, pino d'Aleppo e tasso, veri simboli del paesaggio mediterraneo."La varietà delle specie e la diffusione capillare su tutto il territorio – aggiunge la senatrice FDI – ci restituiscono un'immagine della Puglia come giardino diffuso, un patrimonio verde da promuovere anche attraverso percorsi educativi, turistici e culturali. Non possiamo permettere che questi giganti muti vengano dimenticati: vanno raccontati, visitati, studiati, amati". Con 96 esemplari, è la provincia di Foggia a vantare il primato regionale, seguita da Bari (45), Brindisi (25), Lecce (22), Taranto (22) e Barletta-Andria-Trani (6). "Ringrazio il Ministro Lollobrigida e il Masaf per l'importante lavoro di tutela e aggiornamento dell'elenco. Come rappresentanti delle Istituzioni – conclude la Senatrice(FDI) – abbiamo il dovere di trasformare questo censimento in azioni concrete di valorizzazione, a partire dai Comuni, che possono diventare protagonisti della promozione del proprio patrimonio arboreo, anche attraverso la scuola, l'associazionismo e le attività turistiche".