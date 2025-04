La Settimana Santa in Puglia: un racconto corale di identità e spiritualità

Valorizzare l'identità culturale dei riti che caratterizzano la tradizione pugliese rientra nella strategia pluriennale della Regione, una strategia che mira ad anticipare e potenziare la stagione turistica. Dagli avvisi rivolti agli operatori turistici per il periodo natalizio, proseguendo con i rituali del fuoco e gli eventi di Carnevale, l'azione dell'Assessorato al Turismo guarda ora alla Pasqua e ai riti della Settimana Santa come leva per attivare già da aprile un nuovo slancio in vista della stagione estiva. In questo scenario si inserisce la manifestazione di interesse per la costruzione delpromosso da Regione Puglia e realizzato dain coordinamento con l'Assessorato al Turismo, nell'ambito dell'accordo con AReT Pugliapromozione finanziato a valere sul POC PUGLIA 2014/2020 I Asse VI Azione 6.8 e rivolta a comuni, confraternite, associazioni, enti ecclesiastici e culturali, aperta dal 27 marzo al 9 aprile 2025. La mappatura per la creazione del Palinsesto Unico ha visto la: rappresentano il cuore pulsante di una partecipazione ampia e appassionata, che ha coinvolto tutte le province pugliesi. Proposte che raccontano la ricchezza di un patrimonio culturale immateriale dal valore inestimabile, segnato da una spiritualità profonda che, nel periodo pasquale, attraversa intere generazioni e territori. Un patrimonio fatto di riti, processioni, rappresentazioni sacre e momenti comunitari, che ogni anno rinnova un legame autentico con la storia e la fede. A sostegno delle progettualità, la Regione Puglia stanzierà risorse dedicate a promuovere in maniera strutturata, condivisa e coordinata i riti della Settimana Santa, una delle espressioni più autentiche dell'identità regionale, per rafforzare il posizionamento dell'evento complessivo come attrattore turistico e culturale."I riti della Settimana Santa in Puglia rappresentano un tassello fondamentale della visione strategica su cui stiamo lavorando per ampliare la stagione turistica regionale – dichiara l'assessore al Turismo della Regione Puglia,-. È molto più di un evento religioso: è racconto collettivo, identità che si tramanda, comunità che si rinnova. In continuità con le iniziative natalizie, con quelle relative ai rituali del fuoco, agli eventi del Carnevale e di San Giuseppe, questa mappatura conferma e restituisce il potenziale attrattivo della Puglia anche nei mesi primaverili, con l'obiettivo di allungare la stagione estiva già a partire dalla Pasqua. Attraverso il Palinsesto Unico Regionale, vogliamo promuovere in modo corale, strutturato e condiviso i riti della Settimana Santa per posizionare la nostra destinazione come viva e autentica durante tutto l'anno, in Italia e all'estero. A tutte le amministrazioni comunali, confraternite, associazioni, enti ecclesiastici e culturali che hanno risposto con entusiasmo e impegno alla manifestazione di interesse va il mio più sentito ringraziamento: insieme stiamo costruendo un programma che restituisce la bellezza della nostra tradizione trasformandola in opportunità di racconto e accoglienza". Gli eventi saranno raccontati attraverso il portale ufficiale, al link https://www.pugliaculture.it/aree-di-intervento/patrimonio-e-arte/palinsesto-regionale-unico-dei-riti-della-settimana-santa-in-puglia/, che diventerà il cuore digitale della narrazione corale della Settimana Santa in Puglia, e saranno promossi tramite i canali istituzionali della Regione e i principali strumenti di comunicazione turistica e culturale.Nel giorno deldedicato alla rappresentazione della morte del Cristo ed alla sua Passione, asi svolge lache si terrà dalledelercorrerà il seguente itinerario: Piazza Umberto I, Via Trieste e Trento, Piazza Martiri XXIII Maggio, Piazza della Repubblica, Corso Garibaldi, Via Masotina, via Carlo Alberto, via Luigi Settembrini, Piazza Terme, Via J.F. Kennedy, Via A.Saffi, Via Volturno, via Corsica, via J.F. Kennedy, Piazza Vittorio Veneto, Corso San Sabino, Piazza della Repubblica, Corso Gramsci, Piazza Umberto I, rientro nella Chiesa della Beata Vergine del Carmelo, lapercorrerà il seguente itinerario cittadino dallaPiazza Martiri XXIII Maggio, Corso Gramsci, Piazza Umberto I, Corso Traiano, Via Salita Calvario, Piazza Grimaldi, Via Boccaccio, Via Libertà, Via Orazia, Via Sabina, Via Diomede, Via Trieste e Trento, Via Mazzini, Via Oberdan, Via Puglia, Corso San Sabino, Piazza Vittorio Veneto, Via Imbriani, Piazza Terme, Via Massimiliano, Via Santa Lucia, Via Fogazzaro, Via Corsica, Via J.F. Kennedy, Piazza Vittorio Veneto, Corso San Sabino, Piazza della Repubblica, sosta presso Obelisco dell'Immacolata dove al termine della processione interverrà il Vescovo della Diocesi di Andria,per un saluto. Dopo l'ingresso del simulacro la chiesa sarà chiusa. Le Processioni dei Misteri del Venerdì Santo e della Desolata del Sabato Santo sono tra le più sentite e partecipate dei riti della settimana santa pugliese attraverso momenti di grande intensità spirituale, culturale ed emozionale.