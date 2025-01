Canosa: Torna la Passione Vivente

Torna la Passione Vivente a Canosa di Puglia. La manifestazione sarà organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del comune di Canosa di Puglia , inserendosi a pieno titolo fra gli eventi più importanti del 2025. Strade, piazze e vicoli del centro storico della nostra città diventeranno l'ambientazione naturale dell'evento, che metterà in scena una sentita e commovente rappresentazione della Passione di Cristo.. "Si vuole ritornare alle origini attraverso il coinvolgimento diretto di tante persone e istituzioni pubbliche/private che vorranno collaborare . Dobbiamo incoraggiare queste iniziative per favorire la socializzazione, la partecipazione e la conoscenza delle nostre radici cristiane" dichiara il presidenteNon è richiesta nessuna esperienza, ma si chiede "a tutti coloro che ne vorranno far parte un adesione che non miri all'apparire Tutti saremo al servizio del mistero più grande di noi, quale la Passione e morte di Cristo. Invitiamo tutti coloro i quali vorranno partecipare all' evento, come figuranti e comparse, a contattarci" entro ilall'utenza telefonicaoppure scrivere mail: npvproloco.it o a recarsi presso l' Infopoint sito in Piazza Vittorio Veneto (ex Filantropica) per ottenere tutte le informazioni utili ed il modulo di adesione.Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:-lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00-martedi, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 13.00