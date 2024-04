Il contest "Luce Viva", un premio per le foto più emozionanti sulla Settimana Santa

È possibile partecipare sino a mercoledì 3 aprile 2024, alla seconda edizione del contest fotografico "Luce Viva". L'iniziativa, organizzata dal Viva Network, che ha come obiettivo quello di selezionare e premiare le foto più emozionanti dedicate ai numerosi riti che caratterizzano la Quaresima e la Settimana Santa in Puglia, con quel patrimonio immateriale prezioso fatto di gesti, simulacri, canti e rituali immutati nel tempo.Novità di questa seconda edizione: la categoria video, dedicata a brevi filmati e montaggi.In allegato il regolamento e il modulo di partecipazione da scaricare.Sarà possibile inviare le proprie foto e al massimo un video entro domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 23.59. I vincitori saranno selezionati in seguito alle valutazioni di una giuria di esperti.Ecco i componenti della giuria di quest'anno:Molfettese, docente di fotografia, inizia la carriera di fotografo nel 1986 come studio associato per poi nel 2005 mettersi in proprio come azienda. Si occupa dapprima di reportage sportivo, collaborando con testate giornalistiche locali e nazionali, successivamente nasce la collaborazione con "La settimana Santa a Molfetta" per poi diventare in Puglia, scattando foto in tutte le manifestazioni pasquali regionali. Dal 2021 è presidente dell'Associazione Fotografi Molfetta.Conosciuto come "Lucky Dario", nasce come D.O.P e regista. Negli ultimi cinque anni ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali, e ha fatto da giudice per il contest internazionale per il Worldvide Event Videographer Association, e come Super Giudice per contest italiano. Negli stessi anni ha giudicato il contest nazionale rumeno di videografia "Cameramani". Nel 2023 ha vinto vari premi per il cortometraggio "Soffione ", tra cui il prestigioso premio "Tulipani di seta nera", premiato direttamente da Pino Insegno a Roma.Nato in Puglia, durante i suoi studi in economia si appassiona alla fotografia e, credendo fortemente nella potenzialità della nostra regione, decide nel 2015 di creare qui la sua factory, "Hivestudio", un moderno studio di fotografia su uno spazio di 600 mq. Dal 2007 Donnie Garcia ha collaborato con brand di moda di rilevanza mondiale, Magazines e Celebrities affermandolo come riconosciuto fotografo di moda in Italia e all'estero.Titolare dello studio fotografico Vito Rizzi fotografia a Barletta, ha appreso i primi rudimenti di fotografia come apprendista presso lo storico studio fotografico "F.lli Milillo", approfondendo le tecniche soprattutto nell'ambito del wedding e del ritratto. Nel 1995 ha dato vita al suo studio personale approcciandosi successivamente alla fotografia di moda, allo still life ed interior design. Ha lavorato per diversi anni a Milano collaborando con agenzie di settore e famosi marchi.