Al via il contest "Luce Viva" sui riti della Settimana Santa in Puglia

Si rinnova per la sua seconda edizione il contest, iniziativa delper raccontare attraverso il linguaggio dellai riti, le emozioni, le tradizioni del periodo della Quaresima e dellaL'iniziativa, che si innesta nelle quotidiane attività di racconto giornalistico a cura delleè nata con l'obiettivo di rendere i lettori protagonisti attraverso le istantanee di tutti quei momenti in cui la comunità si ritrova nei tipici rituali di devozione, folklore e preghiera popolare, utilizzando il racconto di luce tipico della fotografia come veicolo di comunicazione e riflessione dei riti nel nostro territorio, nel cammino sino alla Pasqua. Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, culminata con una mostra aperta al pubblico nella cornice della, ilha deciso di riproporre l'idea con le stesse modalità del 2023, aggiungendo una novità: quella dellaAl contest, quest'anno potranno aderire non solo fotografi professionisti e fotoamatori, ma anche videomaker. Il regolamento del contest, riporta tra l'altro che si potrà partecipare con foto inerenti la Quaresima, la Settimana Santa e la Santa Pasqua in PugliaOgni partecipante può inviare al massimo 2 fotografie e/o un montaggio video. L'invio dovrà avveniree dovrà essere accompagnato dal modulo di partecipazione, scaricabile come allegato in fondo all'articolo.Dopo la chiusura del contest, una giuria composta da fotografi/videomaker esperti valuterà gli elaborati secondo parametri tecnici, qualitativi e di aderenza all'iniziativa e alle sue finalità. La giuria selezioneràche si aggiudicheranno un trofeo per il primo, secondo e terzo posto. A insindacabile discrezione della giuria, saranno selezionati anche 20 scatti meritevoli, ai quali sarà riconosciuto un attestato. Per la categoria video, sarà consegnatoe un attestato con una speciale menzione ad altri 3 video.Gli scatti più significativi (3 vincitori e 20 selezionati) saranno esposti in una, che si terrà in data e location da definire, che saranno in seguito comunicate. Contestualmente all'inaugurazione della stessa, si terrà la premiazione degli scatti e dei video vincitori del contest.Di seguito il regolamento completo dell'iniziativa e il modulo di partecipazione liberamente scaricabile.