Il PD Puglia in presidio per chiedere spazio al dibattito sul referendum nella tv pubblica

Con lo sloganil Pd chiede che il servizio pubblico radiotelevisivo garantisca il corretto diritto all'informazione dei cittadini, come previsto dalla Costituzione. Allediil, guidato dal segretario regionale, organizzerà un presidio davanti alla sede Rai di via Dalmazia 104, a Bari. L'iniziativa si inserisce all'interno della mobilitazione nazionale promossa dal Partito Democratico per protestare contro il blackout informativo in corso suiSecondo i dati Agcom, la Rai ha finora dedicato solo lo 0,62% degli spazi alle consultazioni referendarie, un dato che conferma l'insufficienza del pluralismo informativo. All'evento parteciperanno parlamentari uniti nella richiesta di maggiore rappresentanza e dibattito pubblico sulle questioni cruciali per il futuro del Paese.