Puglia: Alta qualità ed eccellenza delle acque di balneazione

Laè all'insegna dell'lungo i quasi 1000 chilometri di costa. Regione Puglia, difatti, con delibera di giunta prende atto della classificazione delle acque di balneazione in tutte le province regionali per la stagione balneare 2025, elaborata"Una Puglia che conferma ancora una volta la sua posizione da podio in Italia per qualità delle acque di balneazione – dichiara il presidente della Giunta regionale,-. Un risultato che ci rende orgogliosi perché dimostriamo anche per quest'anno la validità di una gestione accurata dei nostri mari, attraverso un monitoraggio continuo da parte di Arpa Puglia e un sistema di depurazione efficiente di Acquedotto pugliese".Mentre, l'assessora all'Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani fa sapere: "La qualità delle aree di balneazione regionale classificate è eccellente. E' quanto emerso dalle analisi microbiologiche che Arpa Puglia ha effettuato e trasmesso ai nostri uffici. L'azione capillare di Arpa Puglia e gli impianti avanzati di depurazione gestiti da Aqp ci consentono di ottenere questo risultato straordinario e di mantenerlo nel tempo, come dimostrato. Al contempo siamo certi poter confermare, con una stagione estiva alle porte, un'offerta turistica sicura per la salute e l'ambiente marino.E' difatti indissolubile il legame tra ambiente, paesaggio, natura e qualità dell'offerta turistica. In attesa di conoscere gli esisti della classificazione nazionale della qualità delle acque di balneazione, possiamo comunque e per certo dire che siamo, ad oggi, in grado di garantire una qualità, sicurezza e salubrità di una delle nostre risorse più importanti e identitarie per la Puglia, ovvero la risorsa mare".Le indagini condotte da Arpa sono state eseguite presso 45 punti di prelievo nei quattro comuni costieri della Provincia Barletta Andria Trani : 12 sono stati i punti di prelievo per la zona costiera di9 per, 15 pere 10 perIn Puglia, tutti i punti di prelievo hanno registrato, in prossimità dell'inizio della stagione balneare, unatranne solo tre punti (fogna Molfetta in provincia di Bari, Fiume Lauro in prov. di Foggia e loc. Fiume a Ginosa) con qualità classificata "Buona".