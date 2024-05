Canosa: La “Merenda nell’Oliveta”

PROGRAMMA -Domenica 19 maggio

LA STORIA DELL'ALBERO DI ULIVO: DALLE ORIGINI AL RICONOSCIMENTO PAT (PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALE) Consigliera Comunale Antonia Sinesi

L'IMPORTANZA DELL'EDUCAZIONE AL GUSTO DEI SANI PRODOTTI LOCALI: Domenico Meleleo - Pediatra

RESPIRO IN MOVIMENTO ALL' OMBRA DEGLI ULIVI : BIO- ESERCIZI DI RESPIRAZIONE CONSAPEVOLE, EQUILIBRIO E FLESSIBILITÀ PER LA RIGENERAZIONE DI CORPO E MENTE: Rosa Metta – Chinesiologa-Posturologia-Osteopata

LA POESIA TRA GLI ULIVI Maria Antonietta Chiancone e Nunzio Pinnelli

Maria Antonietta Chiancone e Nunzio Pinnelli L'ANGOLO DELLA PSICOLOGIA – RADICI ED EVOLUZIONE: STORIA IN MOVIMENTO. La similitudine tra uomo e albero. Vuoi conoscere l'albero che è in te? Federica Ieva - Psicologa Psicoterapeuta

LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI

Grande attesa per la 4^ Edizione dellaCanosa di Puglia a partire dalle ore 09: 00 di. L'evento dedicato agli amanti della cultura, della natura, delle tradizioni e della fotografia è promosso dalle consigliere comunali Lucia Masciulli e Antonia Sinesi. La manifestazione, che rientra tra gli eventi patrocinatiè organizzata dall'Assessorato all'Agricoltura e dall'Assessorato alla Cultura del Comune diin collaborazione con lae laIl programma della giornata darà la possibilità di immergersi nel bellissimo uliveto secolare di San Leucio a stretto contatto con la natura, all'insegna dell'aggregazione e della promozione del patrimonio ambientale, culturale e gastronomico del territorio e alla scoperta dei segreti dell'ulivo e dell'olio. Laoffrirà un'esperienza unica e rigenerante, un viaggio attraverso il quale adulti e bambini scopriranno aspetti sconosciuti del mondo dell'olio e dell'ulivo. A presenziare all'evento saranno il pediatra Domenico Meleleo, la posturologa Rosa Metta, la psicologa Federica Ieva e la consigliera comunale Antonia Sinesi. Per l'occasione si parlerà di storia dell'ulivo, deglidell' oro verde , della percezione dei sapori e dell''esperienza sensoriale attraversoImmersi nel magico oliveto di San Lucio la mente potrà rigenerarsi attraverso lezioni di respirazione, che avranno come unico scopo rigenerare la vitalità e l'armonia tra mente e corpo in riconciliazione con la natura. Non mancherà uno spazio dedicato allaper vivere momenti importanti, che alimentano i sentimenti, linfa della esistenza. Per i più piccoli saranno previstia tema, per avvicinare i bambini al mondo meraviglioso mondo dell'olio.Durante la mattinata si potranno effettuare visite guidate ala cura della Fondazione Archeologica Canosina. Protagoniste della merenda saranno le aziende locali che oltre ad esporre i loro prodotti permetteranno di degustare una merenda speciale all'ombra degli ulivi secolari.condite contipici del territorio,e tanto altro contraddistingueranno una merenda per una domenica in compagnia, alla riscoperta della natura, del gusto della convivialità, cullati dalla magia e dalla bellezza del parco archeologico di San Leucio. La partecipazione all'evento è completamente gratuita ed è consigliabile un abbigliamento comodo e ginnico portandosi anche un plaid per la seduta.Vito Malcangio,Cristina SaccintoLucia Masciullidi CANOSA DI PUGLIA Elia Marro