Nuove modalità di comunicazione archeologica da tourismA 2025

La scorsa domenica si è chiusa a Firenze l'XI Edizione diil, organizzato da, che ha fatto registrare oltre 13mila presenze. Si è rivelata "interessante e ricca di nuovi spunti e scenari" la prima partecipazione del, in sinergia conalla tre giorni nel capoluogo toscano dalUnico Ente Locale della Regione Puglia a prendere parte alla kermesse, che ha offerto opportunità per aprirsi a nuovi scenari e mettere in vetrina tutto ciò che la città ha da offrire ad appannaggio di studiosi ed appassionati di archeologia. Il Comune di Canosa ha così rappresentato non soltanto l'offerta turistica locale, ma anche indirettamente quella culturale dell'intera Regione Puglia. Costante è stata l'affluenza allo stand da parte di addetti ai lavori in rappresentanza di agenzie di viaggio, tour operator e tanti turisti incuriositi da Canosa e dalle sue ricchezze archeologiche, per un totale cospicuo di visitatori attratti dalla. L'edizione di quest'anno ha posto un forte accento sul turismo sostenibile e sulle politiche culturali, esplorando nuove modalità di comunicazione archeologica e presentando le più recenti scoperte. Le esperienze archeologiche e culturali riportate da altre realtà nazionali e le relazioni tenute nell'auditorium delda parte di esperti e studiosi sono state proficue ed interessanti, consentendo ai rappresentanti del Comune di Canosa di poter attingere informazioni per migliorare la gestione dei siti andando incontro alle nuove esigenze del viaggiatore che si trasformano nel tempo e che impongono un adattamento funzionale.Non è mancata, inoltre, la presenza di laboratori didattici che hanno permesso di prendere contatti con numerose famiglie e giovani coppie amanti dei viaggi autogestiti. A rivelarsi "ancora una volta vincente" è stata la condivisione e la rete creatasi fra Comune di Canosa di Puglia , FAC e Pro Loco, rappresentate per l'occasione dall'Assessore alla Cultura e all'Archeologiadal vice-presidente della Fondazione Archeologica Canosinae dal presidente della Pro Loco"In sinergia, è possibile infatti conseguire risultati importanti" per il territorio e per la comunità, accedendo a proposte idonee a promuovere e valorizzare il patrimonio storico, archeologico della Città d'Arte e di Cultura. «Se si intende attrarre un numero sempre più importante di turisti e appassionati di storia, arte e cultura – afferma l'Assessore alla Cultura, all'Archeologia e al Turismo- occorre cogliere ogni occasione utile alla promozione e valorizzazione del nostro patrimonio. Come avvenuto in occasione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo a Milano, ci siamo aperti a tutti coloro i quali hanno mostrato interesse e curiosità verso il nostro territorio, illustrando gli importanti passi in avanti degli ultimi anni in termini di accoglienza e fruizione dei siti. Possiamo ritenerci soddisfatti per quanto concretizzato. Sono stati giorni intensi in cui, spinti da un forte senso di appartenenza, abbiamo unito le forze producendo risultati soddisfacenti. Il ringraziamento va quindi alla FAC e alla Pro Loco che assieme all'Amministrazione Comunale hanno condiviso un percorso che si è arricchito di un'altra importante tappa».A tgli spazi dedicati all'con degustazione di pietanze e bevande riprodotte su ricette tratte da fonti antiche sono stati molto visitati e ammirati durante la manifestazione. Non da meno quelli sulleattraverso esperienze immersive e interattive: come il, con spettacoli di marionette digitali, pensati per coinvolgere sia appassionati che specialisti; come un sistema avanzato di, fruibile sia via web che con visori VR, per un'esplorazione dinamica del patrimonio culturale. Esce rafforzato il ruolocome strumento dipresentati importanti progetti innovativi con gli interventi di esperti e professionisti del settore che hanno mostrato come il patrimonio archeologico possa favorire la partecipazione attiva delle comunità e valorizzare le identità culturali.