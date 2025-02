La Fondazione Archeologica Canosina a ‘tourismA’

Lasarà presente quest'anno alla undicesima Edizione diorganizzato dain calendario da venerdì 21 a domenica 23 febbraio 2025, a Firenze, nella cornice del Palazzo dei Congressi. La tre giorni si articolerà in un calendario ricco di eventi e di attività e si propone come momento di esposizione, divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze. Dedicata principalmente agli operatori del settore, la fiera diè svolta ogni anno con ingresso gratuito ed è accessibile liberamente a tutti gli interessati e ai curiosi d'ogni età che desiderano documentarsi su civiltà e culture umane del passato. Nel programma di quest'anno, fra gli altri, saranno presenti Alberto Angela, Aldo Cazzullo, Massimo Osanna, Vittorio Sgarbi. La partecipazione della FAC verrà accompagnata dalla presenza di uno stand espositivo, presente per tutta la durata della manifestazione, condiviso con il Comune di Canosa di Puglia e la locale Pro Loco UNPLI, dove sarà possibile reperire materiale, trovare informazioni, iscriversi o rinnovare il tesseramento. La delegazione canosina sarà composta dall'Assessore alla Cultura,, dal Vicepresidente della Fac,e dal Presidente della Pro Loco UNPLI Canosa,"La presenza della Fondazione al principale appuntamento nazionale sul turismo archeologico- dichiara il Presidente della FAC,- è un modo per raccontare il percorso di valorizzazione in corso nel territorio straordinario di Canosa, un museo a cielo aperto ricco di tesori archeologici che, ancora oggi, grazie ai nuovi scavi e ritrovamenti continua a dare il suo contributo nella ridefinizione della Storia." Le fonti riportano che la X Edizione diorganizzata da Archeologia Viva – Giunti Editore ha registrato un record assoluto di presenze con oltre 13.000 persone, tra le quali appassionati del mondo antico e operatori del settore.