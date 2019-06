ITALIVE.IT. ha censito "CANUSIUM ROMANA. A Spasso fra le Vestigia Imperiali”

Da poche ore, l'eventoè stato censito nel portale Italive.it ed ammesso alle votazioni per il. ITALIVE.IT, progetto patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (promosso da CODACONS e COMITAS con la partecipazione di AUTOSTRADE PER L'ITALIA e la collaborazione di COLDIRETTI) informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano e presenta un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati, anche alla scoperta di eccellenze enogastronomiche. Per visualizzare la scheda dell'evento occorre cliccare sul link predisposto daLe votazioni espresse dai visitatori, che saranno raccolte fino a fine anno e giudicate da una commissione di esperti, determineranno il vincitore del Premio di quest'anno.del sito dinuovo appuntamento con "" a). Il tour è organizzato dallae dallacon il patrocinio del. Con il percorso si ripercorreranno i fasti della potente, dalfino alfocalizzando l'attenzione sull'ultimo periodo, in cui divenendola città sviluppa un'intensa attività commerciale ed edilizia grazie all'operato del patronus, fiduciario dell'ila cui figura nascondeche saranno svelati durante la visita. Partendo dalle, impianto termale privato costituito da una serie direalizzati in, une unaal cui interno sono presenti canali per la raccolta dei liquami. Si proseguirà con ilcomposto dasui lati lunghi e sei sulla fronte e sul retro, al quale si accedeva attraverso un ampia scalinata. Dall'si effettuerà un salto indietro nel tempo, all', visitando ladi, della quale sono ancora identificabile svariati ambienti con. Il percorso si concluderà con la mostra "" presso ildiin cui si ripercorreranno tutte le fasi dell'età romana attraverso i molteplici reperti rinvenuti nel territorio canosino Il raduno per laè sabato alle ore 19:00 e domenica alle ore 10:00 presso ilin via Kennedy 18. A fine percorso sarà possibile degustare lepresso i ristoranti aderenti all'iniziativa""". Ulteriori notizie sul Premio e regolamento sono reperibili dal sito di