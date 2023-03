Francesco Boccia, Capogruppo del PD al Senato

Francesco Boccia (56 anni), eletto per acclamazione Capogruppo del PD al Senato. Tra i primi sostenitori di Elly Sclein al Congresso,è stato ministro per gli Affari Regionali nel governo Conte II. "Questa elezione mi responsabilizza molto, avviene in maniera unitaria, è un bel segnale, lavoreremo insieme, ringrazio colleghi e colleghe" ha dichiaratoche ha rivolto alla senatrice Simona Malpezzi "il mio sincero apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni da capogruppo del Pd". Appresa la notizia, il segretario provinciale del Partito Democratico della BAT,augurato : "Buon lavoro al neoeletto capogruppo del PD al Senato,Lavoreremo insieme nell'interesse del nostromo territorio e forti della nostra identità meridionale riusciremo a dare un contributo importante al partito e a far si che anche nella BAT si inizi a parlare di una nuova Primavera".Mentre, il vicepresidente della Regione Puglia,formulando al senatore biscegliese le sue congratulazioni per l'elezione a Presidente del Gruppo del PD a Palazzo Madama, ha detto: "per guidare il gruppo parlamentare del Partito Democratico al Senato sul fronte caldo dell'opposizione parlamentare a un Governo che si sta dimostrando, ogni giorno, regressivo e nemico del Sud e per dimostrare la vera cultura di governo".