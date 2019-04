Di Segno in Segno

Ildiin collaborazione con, presenterà il 3 maggio alle ore 19.00, presso le, una interessante mostra di tecniche grafiche, realizzata da studenti. La mostrasi colloca al termine di una iniziativa culturale di avvicinamento dei giovani al Museo e all'Arte, partendo da una visita guidata con esperimento di pittura diretta, pensato dallae subito accolto dall'Istituto Garrone con cui già sono stati avviati numerosi progetti di collaborazione e di"Il prossimo 3 maggio sarà il giorno degli studenti di 3B di Barletta, impegnati nel progetto grazie ai loro docenti Maria Teresa Di Monte e Alessio De Luca, vicini ed attenti a tutto il progetto che non sarebbe stato possibile senza di loro. Una iniziativa che ci auguriamo possa avere un seguito. I giovani che, con il loro estro, creano nuovi linguaggi ed espressioni, partendo dal Museo. Iniziative che si fanno al Louvre, nei più blasonati Musei europei e che abbiamo voluto fortemente portare anche nella nostra struttura" dichiarae uno dei curatori del Museo. Infatti, l'iniziativa è partita da un invito fatto all'Istituto scolastico e ruotante attorno alla ormai quasi conclusa mostra di successo di pubblico e di gradimentoa cui si è collegata una visita guidata speciale dal titoloin cui i ragazzi hanno potuto osservare da vicino e senza barriere, pensando ad un Museo in evoluzione, le rare pubblicazioni ed opere d'arte e di grafica.L'intento degli organizzatori è quello di far avvicinare le giovani generazioni ai tesori storico-artistici che questo territorio custodisce nonché di suscitare in esse lo sviluppo dell' estro e di creatività sempre nuovi, pur mantenendo un occhio al passato; in definitiva imparare ad amare l'arte e a rispettare il proprio patrimonio artistico culturale. La classe 3 B ha avviato così un percorso di studio approfondito sulla stampa. Attraverso laha reinterpretato e, in alcuni casi, stilizzato alcune delle opere presenti nel Museo. "L'esperienza laboratoriale vissuta è stata molto formativa ed entusiasmante, un vero "compito di realtà". Il nostro indirizzo di studio, ovvero l'indirizzo commerciale Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria, ci ha permesso di realizzare la mostra concretizzando le conoscenze e le competenze acquisite nel corso dell'anno così come nel percorso di alternanza scuola lavoro, incentrando particolarmente l'attenzione sulla "Stampa" da quella artistica a quella digitale" dicono i giovani ragazzi della 3B. Entusiasta il direttore del Museo,he credendo profondamente nelle giovani generazioni considera centrale per il Museo il suo ruolo diL'evento vede il partenariato della Farmalabor del dott. Sergio Fontana, della Confindustria Bari Bat zona territoriale BAT, della Diocesi di Andria e della Cattedrale di San Sabino ed è stato reso possibile grazie alla dedizione dei docenti e della Dirigenza dela cui i giovani studenti inviano un particolare ringraziamento. Partner dell'evento è anche lache, con questo evento inaugura un nuovo periodo di collaborazione con il Museo dei Vescovi nell'imminenza della stagione estiva. La mostra sarà inaugurata il prossimoallepresso i vani sotterranei di Palazzo Minerva con ingresso gratuito per il giorno della inaugurazione. Informazioni all'utenza telefonicao sul profiloMuseo dei Vescovi Mons. Francesco Minerva in continuo aggiornamento