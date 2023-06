Canosa: Prima giornata di riqualificazione delle aree verdi

Nell'ambito di un progetto di iniziative ambientali, i rappresentanti dell'unitamente a quelli di Italia Nostra Sezione di Canosa hanno programmato due giornate per lo sfalcio di erbe infestanti presenti sui margini delle strade periferiche, oltre alla raccolta dei rifiuti abbandonati. Oggi hanno operato asulle strade nei pressi dellai mentre domenica prossima interverranno in"Azioni concrete per contribuire al decoro della nostra città" riferiscono a fine giornata i volontari di Italia Nostra - Sezione di Canosa e dell'Associazione ANPANA che stanno attuando le direttive del progetto- realizzato con i fondi del bando regionaleUn progetto "fortemente voluto per rinnovare la nostra attenzione e la sensibilità verso l'ambiente urbano ed extraurbano di Canosa, che da anni ci preoccupiamo di curare e difendere". Tra gli obiettivi quello di valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale e naturalistico del territorio urbano di Canosa di Puglia, dove l'Anpana si impegna con i suoi progetti ed i suoi servizi da anni. Il progetto annovera 3 azioni, con la finalità di promuovere un cambiamento culturale che miri a considerare l'ambiente come una realtà unica, un insieme prezioso, e quindi passare da una cultura consumistica ad una cultura della valorizzazione e della cura delle risorse naturali, in un'ottica di sviluppo sostenibile.Riproduzione@riservata