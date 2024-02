Canosa: In corso la campagna "Diventa Volontario"  dell'A.N.P.A.N.A .

Di anno in anno, sul territorio proseguono e si perfezionano le attività dell'con sede in Via Guglielmo Oberdan n. 32. Gli appartenenti dell'presieduta dasono agenti volontari muniti di decreto prefettizio, che prestano la loro opera a titolo volontario e gratuito per effettuare idonea vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla salvaguardia degli animali, della natura e dell'ambiente. Nel 2023, hanno realizzato il progettocon i fondi del bando regionaleUn progetto "fortemente voluto per rinnovare la nostra attenzione e la sensibilità verso l'ambiente urbano ed extraurbano di Canosa, che da anni ci preoccupiamo di curare e difendere". Tra gli obiettivi quello di valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale e naturalistico del territorio urbano di Canosa di Puglia, dove l'Anpana si impegna costantemente e quotidianamente. Le attività dell'A.N.P.A.N.A. sono finalizzate, tra l'altro, a promuovere un cambiamento culturale a tutela dell'ambiente "come una realtà unica, un insieme prezioso, e quindi passare da una cultura consumistica ad una cultura della valorizzazione e della cura delle risorse naturali, in un'ottica di sviluppo sostenibile." In questi giorni,i social, è in corsoSono stati resi noti gli indirizzi di contatto: l'utenza telefonicaper ulteriori informazioni o inviando l'e-mail