Canosa: Un’altra domenica di riqualificazione delle aree verdi

Nell' ambito delle iniziative previste dalle attività del progettoanche questa domenica i volontari dihanno collaborato allo sfalcio e alla pulizia di via Piano S. Giovanni a Canosa di Puglia. Hanno operato sul percorso dell'antica Via Traiana costruita dall'Imperatore Traiano nei primi anni del II° sec. d.C.. E' un'antica strada che percorrevano i pellegrini, che è stata anche identificata come Tratturello della via Traiana che le greggi transumanti provenienti dalle montagne abruzzesi percorrevano per raggiungere i pascoli dei territori di Andria . Una via ricca di storia alla quale oggi i volontari dell'Anpana e Italia Nostra hanno restituito decoro. "Un ringraziamento particolare va al Presidente della ASD ASEC 2 Ruggiero Germinario che anche oggi ha dato il suo grande contributo come tante altre volte, per migliorare l'aspetto della nostra città.""è, e sarà sempre al fianco delle donne, degli uomini e delle associazioni" che vorranno dare un contributo utile e concreto per la migliorare il decoro della città e la salvaguardia del bene pubblico.