Convegno a Canosa: "BELLAITALIA. La cura del patrimonio culturale. Esperienze di gestione tra pubblico e privato"

Per celebrare il suo primo trentennale di attività laha organizzato un importante evento per la città, un convegno nazionale che metterà a confronto le più importanti esperienze italiane di gestione in sinergia tra pubblico e privato per la cura del patrimonio culturale. Al convegno, che si terrànel, interverranno, oltre alle istituzioni (il comune, la regione, il ministero della cultura) i principali rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni che hanno dato vita in Italia ai più interessanti esempi di iniziativa privata a servizio del bene pubblico. Ai saluti e alla relazione di apertura seguirà una ricca panoramica dei più straordinari esperimenti regionali di valorizzazione del patrimonio culturale e di coinvolgimento delle comunità: la Puglia con l'apertura d'obbligo su Canosa e con il progetto Lama d'Antico a Fasano; la Campania con le Catacombe di Napoli, la Chiesa di Santa Luciella ai Librai, la "Porta dei Sogni" a Forcella; la Basilicata con il Parco del Pollino; la Sardegna con i suoi Monumenti Aperti; la Sicilia con il Monastero di Santa Caterina; il Friuli-Venezia Giulia con la Fondazione Aquileia; la Toscana con il progetto di valorizzazione dei Parchi di Val di Cornia. Al racconto delle diverse esperienze daranno voce i loro principali protagonisti. Seguirà un tavolo di conclusioni sui vari spunti di discussione emersi a cura dei massimi esperti del Ministero della Cultura e delle Università, moderati daPer la prima volta aun confronto di ampio respiro sul tema della cura del patrimonio culturale e del ruolo attivo di privati e associazioni accanto alle istituzioni pubbliche.L'obiettivo è lavorare insieme per unaaprendo la visuale ad una rete di esempi di eccellenza, per conoscere e condividere proposte, progetti, idee, problematiche e soluzioni comuni, prospettive di reale sviluppo futuro, culturale, sociale, turistico. La vostra presenza è importante perché alla base di queste esperienze, per la prima volta a confronto, e delle loro possibilità di crescita, il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle comunità è stato e sarà sempre di più fondamentale., un evento per diventare protagonisti dei cambiamenti che vogliamo.