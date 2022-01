Canosa: Il Comune procede alla acquisizione delle aree archeologiche Ipogeo Monterisi Rossignoli e San Pietro

"""Sono state infatti pubblicate sull'Albo Pretorio Comunale le Determine n. 1683 e 1684 con le quali si da corso all'acquisizione delle due aree archeologiche. Sono atti amministrativi conseguenti alle Delibere di Giunta Comunale n. 228 e 229 del dicembre 2020. Sono provvedimenti attesi e da noi fortemente caldeggiati a più riprese e ringraziamo l'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia per averli adottati. Il nostro auspicio è che l'acquisizione delle due aree rappresenti solo la prima tappa di un percorso che porti finalmente alla loro tutela e alla loro piena valorizzazione. Per l'esistono problematiche di messa in sicurezza del monumento e dell'area circostante, che vanno affrontate subito dopo la conclusione della procedura d'esproprio, insieme alla eliminazione dello stato di degrado, causato dall'abbandono in cui versa da molti decenni. Perper la presenza nello stesso contesto di proprietà della Fondazione Archeologica e della Chiesa, ci sono , già da oggi, tutti i presupposti per una collaborazione tra pubblico e privato che porti alla creazione di un parco situato in prossimità del centro abitato, di valenza storica, archeologica e paesaggistica, aperto e fruibile da parte di tutti i cittadini. Ci sono tutte le premesse favorevoli perché si concretizzi questa sinergia tra pubblico e privato, nell'interesse dell'intera città. Noi lo auspichiamo fortemente.""" E' la nota congiunta pubblicata su Facebook dalla Fondazione Archeologica Canosina e Italia Nostra-Sezione di Canosa di Puglia