Canosa: Un video per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti

Ilin collaborazione con l'presenta ufficialmente il nuovo video istituzionale realizzato nell'ambito della campagna di sensibilizzazione sulla corretta gestione della raccolta differenziata. Un progetto fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale per promuovere comportamenti virtuosi e responsabili da parte dei cittadini, a tutela dell'ambiente e del decoro urbano. Il video ha uno scopo ben preciso: dare voce ai bambini, coloro che erediteranno il futuro del nostro pianeta. Il messaggio è chiaro e diretto: se continuiamo a ignorare le regole della raccolta differenziata, saranno proprio loro a pagarne le conseguenze. I più piccoli diventano così simbolo di speranza, ma anche monito per tutti noi: è il momento di agire, responsabilmente. Realizzato con un linguaggio emozionale e accessibile, il video mira a coinvolgere tutta la cittadinanza, adulti, famiglie, giovani, per riflettere sull'importanza della corretta separazione dei rifiuti e sulla necessità di ridurre al minimo la frazione indifferenziata. Un gesto quotidiano, semplice ma fondamentale, che contribuisce a migliorare la qualità della vita nella nostra città e a rispettare gli obiettivi di sostenibilità ambientale. "Invitiamo tutti a fare una corretta raccolta differenziata." Ha dichiarato l'Assessore all'Ambiente"È importante per la tutela dell'ambiente, per la salute pubblica, per il decoro urbano e per diminuire, grazie al corretto conferimento dei rifiuti, i costi da sostenere per lo smaltimento dei rifiuti".Un "ringraziamento particolare" va ai Dirigenti delle scuole, all'Assessore alla Culturache ha svolto un ruolo chiave nel fare da ponte tra l'Amministrazione e le scuole del territorio, favorendo il coinvolgimento attivo di bambini e genitori nella realizzazione del progetto. Un contributo prezioso che ha dato autenticità e valore umano al messaggio della campagna. Il video sarà distribuito sui canali istituzionali del Comune, proiettato durante eventi pubblici e integrato all'interno di un piano di comunicazione più ampio. Tale piano di comunicazione avrà sempre come protagonisti gli alunni e studenti di scuole di ogni ordine e grado. L'Amministrazione invita tutti i cittadini a visionare il video, a condividerne il messaggio e a diventare protagonisti attivi di una Canosa più pulita, sostenibile e consapevole.