Canosa: Riapre di Villa Petroni

L'di Canosa di Puglia ha reso noto sui social laingresso inche torna ad essere fruibile dalla cittadinanza. I lavori di manutenzione e rivitalizzazione effettuati negli scorsi mesi hanno permesso di riconsegnare alla comunità una delle aree verdi della città, dando la possibilità soprattutto ad anziani e ragazzi di tornare a riappropriarsi di questi spazi. L'invito alla cittadinanza è quello di contribuire a preservare il decoro urbano e la presentabilità delle nostre aree verdi. L'annuncio è stato lanciato il 5 giugno che si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 2994 (XXVII) con l'obiettivo di sensibilizzare e stimolare una maggiore intraprendenza sulla questione ambientale in tutto il mondo. Progressivamente, la Giornata è diventata un punto di riferimento per la promozione degliriguardanti l'ambiente. Ogni anno più di 150 paesi vi prendono parte, sotto la guida del(PNUA), che si propone di fornire una direzione comune sulla protezione dell'ambiente, informando e fornendo gli strumenti necessari alle nazioni e alle loro cittadine e cittadini per poter aumentare la loro qualità della vita senza impattare negativamente sulle future generazioni.