Canosa: Attività di equitazione per minori affetti dal disturbo dello spettro autistico con metodo ABA

Proseguono nei Comuni diMinervino Murge e Spinazzola, gli interventi dedicati ai minori affetti da disturbo dello spettro autistico con una nuova iniziativa, vale a dire l'attività di equitazione con metodo ABA, inserita nell'ambito delle misure previste dal "Fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità" DPCM 29 Luglio 2022, approvato dalla Regione Puglia con A.D. 1059 del 6 giugno 2023. Le attività saranno curate dalla Cooperativa "Il bruco e la farfalla" in collaborazione con un centro equestre specializzato. L'insegnamento, strutturato secondo i principi dell'Analisi Comportamentale Applicata (ABA), mira a promuovere abilità sociali, autonomie personali e il rafforzamento delle capacità motorie e comunicative dei minori coinvolti attraverso il contatto con gli animali. Tutti gli incontri saranno supervisionati da un'Analista del comportamento certificata e da un tutor psicologa. I bambini e ragazzi potranno cimentarsi in attività pratiche di grooming (cura e accudimento del cavallo), esercizi di avvicinamento, conduzione e brevi passeggiate a cavallo, sempre in un contesto strutturato e controllato. Le domande di partecipazione dovranno essere inviatein base al Comune di residenza ai seguenti indirizzi:: politichesociali@comune.canosa.bt.it• Minervino Murge: comune.minervinomurge@legpec.it• Spinazzola: comune.spinazzola@pec.it