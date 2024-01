Fiume Ofanto: Acque schiumose e maleodoranti

Nel corso della giornata si sono susseguite sui social e attraverso gli organi di informazioni le deprecabili condizioni in cui versa il. Sulla pagina Facebook din un post si legge : """L'inquinamento dell'Ofanto è particolarmente esteso e molto grave. La prima segnalazione di un nostro socio risale alle ore 10,30 e non sappiamo da quando andava avanti, il colore dell'acqua è scura, l'odore è nauseabondo. Alle ore 14,00, i volontari dell''Associazione Anpana registrano con un video la stessa situazione. Contiamo nella tempestività degli accertamenti delle Forze dell'Ordine.""" Intorno alle ore 17,00 circa, altri sopralluoghi hanno permesso di constatare la stessa situazione delle acque che è stata filmata, i. Gli intervenuti hanno allertato le forze dell'ordine per le indagini e gli accertamenti del caso tesi a verificaree se rappresentano un rischio per l'ambiente e per la salute dell'uomo.