A tutela del Parco dell’Ofanto, la Provincia Barletta Andria Trani si è adoperata nel notiziare le competenti autorità

Per "comprendere la natura del fenomeno di inquinamento", scrive in una nota il Presidente Bernardo Lodispoto

Nella notte disono pervenute allasegnalazioni informali relative alla presenza diin prossimità del territorio di Canosa di Puglia. Prontamente, nelle prime ore di martedì 30 gennaio, è stata trasmessa la segnalazione al corpo diSebbene i primi sopralluoghi e l'indicazione delle coordinate geografiche e video della località abbiano ricondotto l'evento al territorio del Comune di Cerignola e quindi della Provincia di Foggia, laRisulta, peraltro, che della vicenda siano stati interessati anche il Corpo dei Carabinieri Forestali della Stazione di Cerignola, competente per il territorio, sollecitate dai volontari intervenuti per primi sul luogo. In attesa di verificare l'eventuale presenza di inquinanti o agenti nelle acque ma anche nell'aria del nostro fiume Ofanto e, soprattutto, di comprendere se gli stessi rappresentino un rischio per l'ambiente e per la salute dell'uomo,e che questo meraviglioso territorio possa da oggi restare indenne da altre forme di violenza come questa.- Presidente della Provincia Barletta Andria Trani