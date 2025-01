Verso l'illuminazione e messa in sicurezza della SP2

Nella serata del 7 gennaio 2025, presso la sede dell'Associazione Moto Club Vespa Club Canosa si è tenuto un pubblico incontro per continuare ad "attenzionare le attività della Provincia sulla problematica della Strada Provinciale SP2 tratto del territorio del Comune di Canosa di Puglia." Per i saluti hanno preso la parola il presidente dell'Associazione Moto Club Vespa Club Canosa, Cavalieree l'Agente Generale Allianz Assicurazionipromotori ed organizzatori dell'iniziativa. Sulla problematica della Strada Provinciale SP2 tratto del territorio del Comune di Canosa di Puglia, sono intervenuti il Presidente della Provincial'ingegnere della Provincia responsabile R.U.Po e il consigliere provinciale. Ancora una volta è stato evidenziato che c'è grande impegno per ladellaper scongiurare pericoli agli utenti della infrastruttura stradale attenzionatain coerenza con il vigente Codice della Strada e delle norme della sicurezza sui cantieri temporanei e mobili.Tra i lavori imminenti spiccaaumentando così la visibilità del percorso per ridurre così le possibilità di incidenti. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti tecnici sullo stato delle procedure di completamento lavori.