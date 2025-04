Canosa: Benedizione dei caschi

Si terrà allela cerimonia religiosa per lache avrà luogo presso lain via Legnano n.33 a. Saranno momenti di preghiera comunitaria con il parrocoin ricordo di tutte le vittime della strada. Tra le finalità dell'incontro quella di infondere anche nei vespisti una coscienza diffusa della sicurezza stradale come principio morale per rafforzare il concetto che "in moto si va sempre col casco e non solo perché lo vuole il codice della strada, ma soprattutto in segno di comprensione dell'alto valore della vita". Un altro appuntamento calendarizzato dell'anno sociale, promosso ed organizzato dai soci delpresieduto dalche precede la stagione dei raduni . L'occasione sarà propizia per parlare dicon l'obiettivo tra gli altri di alimentare consapevolezza e conoscenze esperienziali sia nella guida della propria moto che nell'uso degli equipaggiamenti a disposizione come il casco.è fondamentale ed obbligatorio per i conducenti dellee dei veicoli a due ruote come irrinunciabile forma di protezione per la testa. Il casco deve essere omologato, della giusta taglia del conducente e completamente integro, la visiera deve essere sempre pulita e non deve presentare lesioni per avere un'ottima visibilità e trasparenza, "per questo la si deve sostituire e non riparare se mostra qualche imperfezione." Durante la guida dellebisogna agganciare il casco correttamente per evitare che in caso di incidente possa sfilarsi e dunque risultare inutile. Indossare il casco è il modo più efficace per ridurre gli infortuni alla testa e i decessi legati agli incidenti in moto o in bicicletta.promuoverne l'uso per prevenire gli incidenti stradali, tra gli obiettivi del, impegnato su più fronti ad incentivare il suo utilizzo.Riproduzione@riservata