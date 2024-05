Canosa: Verso l'ultimazione i lavori di ripristino del manto stradale della SP2  

Con una nota, ilinforma la cittadinanza che sono in fase di ultimazione i lavori di ripristino del manto stradale ammalorato, e della relativa segnaletica, orizzontale e verticale, del"Tale risultato, è stato reso possibile grazie ad una interlocuzione quasi quotidiana, con gli uffici tecnici della Provincia BAT, nonché da una corrispondenza puntuale e continua, del Presidente della Provincia BAT Bernardo Lodispoto, con il Presidente del Vespa Club Canosa di Puglia, Cav. Nicola Di Nicoli, e dell'Agente Generale Allianz di Canosa di Puglia, Michele Marcovecchio, in qualità di rappresentanti del Comitato spontaneo."Ilche si è costituito lo scorso 4 aprile 2024, a seguito del tragico incidente, che è costato la vita al concittadino Antonio Catalano, e che racchiude al suo interno anche diverse associazioni cittadine. Fanno parte del sodalizio: Vespa Club, ProLoco, ANPANA, ASD Shark Bike, Radici, WeCan, e Associazione Metalmeccanici Uniti. "L'obiettivo raggiunto riveste maggiore importanza se si tiene conto delle iniziali perplessità di qualche pessimista del panorama politico locale, che sconsigliava tale iniziativa, poiché non avrebbe portato a nessun risultato di rilievo, essendoci un contenzioso in atto." Lo stesso Comitato- riporta la nota - inoltre continuerà acome da contratto, nell'esclusivo interesse sia della comunità cittadina, ma anche di tutti i viaggiatori che percorreranno tale tratto di strada.