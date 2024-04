Sicurezza della SP 2 :Interventi urgenti per rimuovere i numerosi ed evidenti pericoli

La nota del Comitato Promotore per la messa in sicurezza della SP 2 (ex SP231)

In seguito alla costituzione delterritorio di Canosa di Puglia resosi necessario dopo gli innumerevoli sinistri stradali, di cui l'ultimo mortale del 1° aprile 2024, con una nota chiede alle Autorità competenti. Dopo aver seguito il Consiglio Provinciale monotematico, il Comitato scrive : "non è nostro interesse entrare nel merito dei progetti, lavori, appalti e problemi conseguenti, ma ci rendiamo disponibili a collaborare con le istituzioni interessate nell'esclusivo obiettivo di rimuovere tutte le criticità di sicurezza del tratto interessato. A salvaguardia della pubblica incolumità, urgono lavori urgenti da dover eseguire."Tra i quali sisui tratti di maggior criticità del manto stradale (buche e avvallamenti); il ripristino della segnaletica verticale e orizzontale sul tratto interessato dal cantiere; maggiore luminosità in prossimità delle rotonde provvisorie, affidati solo a New jersey, oramai deteriorati a causa dei numerosi incidenti occorsi ; rimozione dei detriti di vario genere, che rappresentano uno stato di pericolo per la corretta e sicura fruizione degli automobilisti.