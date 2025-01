Francesco e Giovanni sono già in paradiso a vegliare su tutti noi

Il volo di palloncini bianchi e delle lettere cubitali G e F, inziali dei nomi, il rombo dei motori e lunghi applausi hanno accompagnato l'uscita dei feretri dial termine del rito funebre che ha avuto luogo presso lanel tardo pomeriggio odierno. La messa esequiale per i due giovani, tragicamente deceduti nell'incidente stradale di domenica scorsa, è stata concelebrata daalla presenza delle autorità, tra le quali: il sindacoil presidente del consiglio comunale,l'assessore alla cultura,insieme a decine di centauri in moto all'esterno, e della comunità che si è stretta attorno alle famiglie, rendendosi partecipe all'immane dolore e sgomento."Questa paura e questa tristezza si devono trasformare subito in vita. Abbiamo tutti il dovere di ripartire da qui con una consapevolezza nuova: abbiamo bisogno di rivedere i nostri stili di vita, rimettendo al centro la cura delle relazioni. Facciamolo tornando alla cura delle parole, che siano parole che accarezzano, che guariscano, che costruiscono, e non parole che feriscono e demoliscono. Facciamolo, tornando a sentirci più comunità, più fratelli uniti gli uni agli altri, responsabili di tutti e di ciascuno." Ha, tra l'altro, evocato nell'omelia: "Siamo qui per cercare un senso o forse per dare un senso a tutto questo! Abbiate cura delle scelte che fate, perché ogni singola scelta, anche la più banale può essere determinante per il vostro presente e per il vostro futuro!" Mentre, rivolgendosi agli adulti, il parroco ha detto : "il nostro compito educativo, anche se talvolta faticoso e apparentemente infruttuoso, ma resta sempre qualcosa di prezioso".Non da meno, l'intervento del primo cittadinoche interpretando il cordoglio e la commozione di tutta la cittadinanza e del consiglio comunale ha espresso vicinanza e conforto alle famiglie e agli amici diprematuramente venuti a mancare, un'altra coppia di giovani, nel pieno delle loro energie e con tanti sogni infranti in pochi istanti. "Il destino vi ha portato via da qui, lontano da noi, lassù oltre le nuvole, oltre il cielo ...ma mai nessuno potrà portarvi via dai nostri cuori." Come riporta uno dei tanti striscioni affissi all'esterno della chiesa gremita e straripante di gente di fronte alle bare diadornate di fiori bianchi, ghirlande a forma di cuori, con i caschi e le tute dei due centauri, uniti dalla passione per la moto e la vita, spezzata precocemente e drammaticamente.Riproduzione@riservata