Grazie di tutto! Sei e sarai sempre il nostro Maestro Clemente!

Un murales, una gigantografia e centinaia di messaggi diper la prematura dipartita delNel murales di "Salita Calvario" con lo sfondo dell'Arco Traiano è ritrattoil "fornaio tra la gente" e le delizie dall'arte bianca. "Ha scritto a caratteri cubitali latitolare delriconosciuto "attività storica e di tradizione della Puglia" grazie anche al notevole contributo lavorativo e alla spiccata creatività con le farine diche ha dato instancabilmente e orgogliosamente in tutti questi anni, fino agli ultimi giorni della sua vita. Arte bianca abbinata all'arte scenica per promuovere le eccellenze gastronomiche canosine attraverso le recitazioni chele rendeva uniche, suscitando forti emozioni, per la ricchezza dei contenuti, dei saperi e delle saggezze popolari. I suoi video, in rete e sui social, costituiscono un patrimonio per la collettività, di fondamentale importanza per mantenere viva la cultura canosina e, contribuire a conservare il senso della storia cittadina, delle classi popolari cui spesso il dialetto ha dato voce contra i testimonial più autentici e veraci. Tra i messaggi di cordoglio, quello del canosino più illustre,con Rosanna, Walter e Fabio che si "sono stretti a Maria, Agostino e Sabina e piangono la scomparsa del caro Amico Clemente"In queste ore, è stato reso noto che il Sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio interpretando il sentimento profondo della comunità intera, ha disposto ilccasione delle esequie di, figura amata e popolare della città. Il lutto cittadino si osserveràSaranno poste a mezz'asta le bandiere con lo stemma della Città di tutti gli edifici comunali. Mentre, "si invitano i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere la loro partecipazione al lutto nelle forme ritenute più opportune e di evitare comportamenti che contrastino tale spirito." I funerali si terranno alledineiper rendere l'ultimo saluto acon noi nel cuore e nella mente.