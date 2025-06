Canosa: L'ultimo saluto a “Cirillo Clemente, per sempre!”

Commozione e partecipazione alle esequie di, figura amata e popolare della Città di Canosa di Puglia e sui social, che si sono svolte stamani nei pressidellaotto un sole brillante e in un silenzio mesto, rotto dal pianto, il feretro è stato portato a spalle dagli amici lungo Corso Traiano, Piazza Umberto I fino davanti alla Chiesa. Nel corso dei funerali ha preso la parolache in breve ha ricordato la figura del fratello, dell'amore puro e sincero verso la famiglia, la comunità canosina e il suo lavoro che ha svolto sin da piccolo con dedizione, passione e tanto impegno che l'ha contraddistinto negli anniResterà nei cuori e nei ricordi di quanti hanno avuto il privilegio e l'onore di conoscerlo e stimarlo per la suacome ha evocato don Carmine Catalanoevidenziando le sue qualità di uomo buono, onesto e saggioOnore, dunque, all'uomo, onore alla sua dignità, al suo spirito, alla sua vita". Dal salmo 8 della Bibbia alla condivisione del pane "a prosciutto" spezzato tra le mani dei suoi familiari e della gente che ha applaudito al termine delle esequie accompagnate dalle"Amico è bello? Amico è tutto? E? L'eternità!"Una celebrazione significativa dell'amicizia in una comunità che perde la voce diuna persona che ha saputo infondere positività, energia e tanta saggezza, lungo tutto il percorso della sua esistenza.Riproduzione@riservata