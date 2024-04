Canosa: Immediati interventi sui tratti di maggior criticità del manto stradale

Tra le richieste del neo Comitato Promotore per la messa in sicurezza della SP 2, ex SP 231

Lo scorso 4 aprile, nella sede del Vespa Club Canosa, su iniziativa congiunta del Presidente del Vespa Club Canosa di Puglia, Cav. Nicola Di Nicoli, e dell'Agente Generale Allianz di Canosa di Puglia, Michele Marcovecchio, si è dato vita alla presenza dei rappresentanti di diverse associazioni, che hanno immediatamente aderito all'incontro , oltre che di comuni cittadini, imprenditori e parenti delle vittime di incidenti stradali avvenuti in passato. In sede hanno dato la loro disponibilità, con i propri rappresentanti :Dall'incontro è emersa la volontà di informare le Autorità, affinché assumono provvedimenti conseguenziali di carattere amministrativo e burocratico, a salvaguardia della pubblica incolumità, richiedendo : immediati interventi sui tratti di maggior criticità del manto stradale (buche e avvallamenti); ripristino della segnaletica verticale e orizzontale sul tratto interessato dal cantiere; maggiore luminosità in prossimità delle rotonde provvisorie, affidati solo a new jersey, oramai deteriorati a causa dei numerosi incidenti occorsi; rimozione dei detriti di vario genere, che rappresentano uno stato di pericolo per la corretta e sicura fruizione degli automobilisti. Il neo Comitato Promotore invita il Presidente della Provincia Barletta Andria Trani, "a renderci partecipi ad un tavolo di lavoro al fine di poter contribuire alla risoluzione della grave situazione venutasi a creare"Il prossimo Consiglio Provinciale che si terrà ad Andria alle ore 9:30 di lunedì 8 aprile 2024 in 1^ convocazione provvederà alla trattazione del seguente punto all'ordine del giorno: "Stato di attuazione degli interventi sulle strade di competenza della Provincia Barletta Andria Trani – Determinazioni"