Lavori Sp2 Montegrosso: Servono buon senso e sinergia istituzionale

L'intervento del consigliere regionale Pd, Filippo Caracciolo che ha ottenuto un’audizione in V commissione per il 6 maggio

"Sulla vicenda riguardante. Per questo motivo, unitamente alla consigliera Grazia Di Bari, ho chiesto e ottenuto un'audizione in V commissione per il 6 maggio". Esordisce così nella dichiarazione rilasciata dal consigliere regionale Pd,"Per far fronte a una situazione delicata e dare risposte concrete ai residenti e ai titolari delle numerose attività commerciali presenti a Montegrosso, fugando ogni loro timore di isolamento, bisogna mettere in piedi una corretta sinergia istituzionale. A nulla servono gli scontri, occorrono ascolto e comprensione. Alla presenza del presidente della BAT, del commissario straordinario di Asset Puglia, di una rappresentanza della presidenza della Regione oltre che naturalmente del sindaco di Andria e di rappresentanze dei dipartimenti Viabilità e Lavori Pubblici discuteremo delle possibili soluzioni utili a conciliare le esigenze di tutte le parti in causa. Sono certo - conclude- che agendo con buon senso e sinergia si arriverà ad una positiva conclusione della vicenda."