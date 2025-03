Nuovo ospedale di Andria: Presentato il progetto definitivo, si va verso la pubblicazione del bando di gara

"Finalmente una giornata positiva sulla proiezione dei tempi per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria.. Secondo quanto emerso dall'audizione in I commissione da me richiesta, settembre 2025 potrebbe essere la data utile per la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. La seduta odierna è stata l'occasione per conoscere il progetto definitivo illustrato dall'ingegner Binini in rappresentanza della Rtp aggiudicataria". Così il consigliere regionale del Pda margine dell'audizione della I commissione.- afferma- sarà di secondo livello, avrà 400 posti e sorgerà su una superficie calpestabile di 52mila metri quadri che arrivano a 60 mila con le centrali tecnologiche. Abbiamo, inoltre, 174 mila metri quadrati di area verde a contorno dell'ospedale. Il nuovo ospedale sarà dotato di tutte le discipline previste per una struttura di secondo livello con 12 sale operatorie. Il costo lavori stimato è di 186milioni a cui se ne aggiungono 174 di arredi e attrezzature per un totale di 360 milioni di euro. Tutte queste risorse sono disponibili, c'è l'ok del ministero e il 24 marzo si esprimerà il nucleo degli investimenti del ministero stesso. Va specificato che, 342 milioni sono fondi ex articolo 20 e 18 fondi del bilancio della Regione Puglia. Chiariti questi aspetti, bisognerà procedere nel rispetto dei tempi"."In seguito alle mie sollecitazioni - aggiunge- rivolte ad Asset, Asl Bt, Comune di Andria, Rup dipartimento Salute, Rtp e finalizzate ad individuare una tempistica quanto più vicina a quella effettiva per la realizzazione delle procedure si è arrivati ad elaborare un cronoprogramma. Secondo quanto emerso dalla seduta - prosegue il consigliere regionale - entro fine giugno 2025 potremmo avere la validazione del progetto definitivo e contestualmente anche l'elaborazione del progetto esecutivo la cui realizzazione potrà essere avviata già da ora con un lavoro sinergico tra progettisti e tecnici del CAB Asset incaricati della validazione del progetto definitivo. Una volta realizzato e validato il progetto esecutivo si potrà procedere ad approntare il bando di gara che dovrebbe essere pubblicato entro il settembre 2025. La durata dei lavori sarà di 36 mesi. Contestualmente ci sono stati aggiornamenti sulla questione viabilità. Anche in questo caso, entro fine giugno 2025 potrebbe esserci la chiusura della conferenza dei servizi da parte della Asl con il relativo parere dei vigili del fuoco. Le opere di viabilità saranno realizzate con i 6 milioni di euro di fondi Fsc messi a disposizione della Regione Puglia. Al consiglio comunale di Andria toccherà approvare la variante urbanistica necessaria in seguito alla quale partirà anche la fase degli espropri. Il 28 aprile prossimo la commissione si aggiornerà per comprendere ulteriori sviluppi. Rinnovo il mio impegno - conclude- affinchè il cronoprogramma venga rispettato. La nostra comunità merita un offerta sanitaria pari di quella dell'intera Regione".