Avviato l'iter legislativo sulla “Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto”

Incardinato il 20 febbraio scorso presso l'8ª Commissione permanente (ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede redigente, il disegno di legge n. 572 sullad'iniziativa del senatore di Forza ItaliaTale ddl istituisce ilnel territorio delle regioni Basilicata, Campania eL'ente parco si avvarrà delle competenze tecniche e professionali dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e potrà, inoltre, avvalersi degli uffici tecnico-amministrativi delle regioni Basilicata, Campania eL'articolo 4 del ddl stanzia un contributo dial fine dello studio e della elaborazione, da parte della provincia di Barletta Andria Trani e dell'ente parco, del piano pluriennale, economico-sociale."Il mio disegno di legge, proposto a tutela di un'area di particolare pregio naturalistico della nostra provincia da preservare, inizia il suo iter legislativo in commissione – dichiara il senatore barlettano -. Soddisfatto per questo primo passo, mi auguro che la proposta troverà ampia condivisione politica, poiché contiene misure di salvaguardia ambientale e paesaggistica, nonché di sviluppo sostenibile. Nelle prossime settimane mi farò promotore in Senato di alcuni eventi di presentazione pubblica di questa importante iniziativa, coinvolgendo soggetti e associazioni del territorio, al fine di divulgarne, approfondirne e migliorarne i contenuti. Ringrazio, - conclude il parlamentare - il presidente del gruppo, senatore Maurizio Gasparri, e il presidente dell'8ª commissione, senatore Fazzone",