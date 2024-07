Gli ori e “I tesori nel Museo di Canosa” di Puglia

Mentre, si continua a parlare degliattualmente esposti, a molti non è sfuggito di leggereil titolo di copertina della rivista "del mese di luglio. In pochi giorni questa rivista, la prima in Italia di divulgazione del mondo dell'archeologia, è andata letteralmente a ruba nelle edicole di", inizia così l'articolo a firma didedicato al nuovo allestimento delnel Palazzo Sinesi in via J. F. Kennedy n.18,che "esalta il pregio dei reperti delle sue collezioni , testimonianze della fioritura di questo territorio nei secoli che precedettero la romanizzazione." Da non perdere la rivista "che riporta foto, storia ed approfondimenti suida parte del giornalistaarcheologo professionista con esperienza trentennale nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio archeologico e autore di numerose pubblicazioni di carattere divulgativo sull'archeologia e i beni culturali.che è stata inaugurata lo scorsonel, nell'ambito di uno dei progetti de", il programma di collaborazione tra lae la Direzione generale Diplomazia pubblica e culturale del Ministero degli Affari Esteri, mirato a promuovere all'estero il patrimonio culturale italiano. La mostra, dopo essere stata ospitata negliè giunta alla suadove, grazie alla collaborazione della Secretarìa de Cultura, dell'Instituto Nacional de Antropologìa e Historia e del Museo Nacional di Antropologìa, rimarrà esposta nel Salone delle Esposizioni Internazionali del Museo. Il progetto, che si inserisce in questa occasione nel programma di iniziative che celebrano i, è curato dae dae vede come partner laI materiali provengono dai depositi e dalle collezioni di alcuni dei principali musei della Puglia, il, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Museo Archeologico di Santa Scolastica di Bari, nonché dellae della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo. In mostra sono presenti anche reperti recuperati durante le operazioni di contrasto al commercio clandestino di beni culturali condotte dalL'esposizione illustra un momento significativo della storia dell'Italia antica, precedente all'unificazione portata a termine da Roma, e si concentra sui. I reperti – armature, ceramiche, gioielli e ornamenti – raccontano, uno dei centri più importanti del distretto daunio. Qui, tra il IV e il II secolo a.C., i "Principi", personalità di spicco dell'élite locale, furono sepolti in ipogei (tombe a camera familiari, scavate nel tufo locale) con un ricco corredo funerario che esibiva lo status sociale del defunto alla comunità. Tra tutti spiccano i vasi policromi e plastici, arricchiti da figurine applicati, che rappresentano una produzione peculiare e originale delle botteghe canosine dell'epoca.Per celebrare la tappa finale della mostra, in considerazione del prestigio della sede che la ospita, il percorso si è arricchito di: un, diretto daLee appartenente ad una famiglia aristocratica vissuta fra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C. I preziosi manufatti appartenevano ad una donna, sicuramente di rango regale, di cui possiamo forse ricostruire il nome di Opaka Sabaleida, inciso su un contenitore di argento rinvenuto nel corredo tombale.Riproduzione@riservata