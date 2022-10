Ponte Ognissanti: La cultura pugliese è pronta a sedurre gli occhi del pubblico

Visitabili, fotografabili, vivibili: nuova occasione per godere delle vetrine culturali e paesaggistiche pugliesi. Al fine di incoraggiare la congiuntura favorevole tra condizioni meteorologiche estive e festività di Ognissanti, andando incontro alle esigenze del pubblico nel lungo ponte appena cominciato, molti luoghi della cultura afferenti allasaranno fruibili anche lunedì (tradizionale giornata di chiusura settimanale) 31 ottobre e martedì 1 novembre, giornata festiva nazionale, secondo il consueto piano tariffario; restano invariati gli orari di apertura nei giorni di sabato e domenica. «Approfittiamo della ricorrenza di Ognissanti per ricreare una grande festa attorno alla cultura- commenta il Direttore regionale Musei Puglia, il dott. Luca Mercuri - Nei giorni in cui si presume sia maggiore la presenza di turisti, non potevamo deludere le loro aspettative, incastrando un primo concreto tassello nel grande puzzle della destagionalizzazione dei flussi, obiettivo conclamato di questa Amministrazione. Considerata, poi, l'affluenza che stiamo registrando nelle ultime settimane, al di là di ogni festività, grazie alla centralità conquistata dai luoghi della cultura regionali, non abbiamo avuto dubbi sulla possibilità di spalancare le porte anche in concomitanza di chiusure settimanali. La mia riconoscenza va, come sempre, a tutto il personale di vigilanza dei nostri siti che svolge un ruolo essenziale». Saranno straordinariamente fruibili, tra gli altri, il Grottone di Ruvo di Puglia, il Parco Archeologico di Canne della Battaglia,il Parco Archeologico di Siponto, il Castello svevo di Trani, i Castelli di Bari, Gioia del Colle e Manfredonia, il Parco archeologico di Monte Sannace, accanto a Castel del Monte, il Museo e Parco Archeologico di Egnazia, il Museo Nazionale Archeologico di Altamura, la Galleria "Devanna" di Bitonto