Canosa: Tutto pronto per la passeggiata notturna lungo l’itinerario culturale della “Via Francigena”

Tutto pronto per la quarta edizione della, con partenza dache si terrà a partireLa passeggiata, promossa ed organizzata dall', si snoderà lungo la via antica fino ad arrivare al suggestivo ponte romano, offrendo un'occasione unica di esplorazione e contemplazione. I partecipanti avranno l'opportunità di visitare e ammirare alcuni siti archeologici arricchendo l'esperienza con la bellezza e la spettacolarità di luoghi storici. I camminatori, attenti e con il cuore in ascolto, scopriranno i segreti sepolti nel passato, vestigia di civiltà lontane che attendono di essere svelate al chiarore della luna. Il racconto del passato sarà possibile grazie alle esperte guide turistiche dellaUn'occasione unica per esplorare la storia e la cultura di Canosa di Puglia in un contesto suggestivo e affascinante. Una tappa del percorso sarà effettuata nei pressi del Castello e i partecipanti saranno accolti dal Comitato di Quartiere Castello – San Francesco. Alla fine della passeggiata, un intrattenimento musicale riempirà l'aria di note magiche e avvolgenti. Inoltre, i partecipanti potranno degustare prodotti tipici locali offerti dagli sponsor.L'Atletica Pro Canosa, l'ASD Barletta Sportiva, Master on the road, gli Amici del Cammino, Margherita Cammina, l'Associazione F.I.D.A.P.A. di Canosa di Puglia e il gruppo Touring Club capeggiato da Luciana Doronzo, vice console TCI per la Puglia, si uniranno alla camminata insieme ad altri gruppi e associazioni provenienti dai paesi limitrofi, in un'ottica di collaborazione e amicizia.È richiesto un contributo di € 5,00. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica o da trekking e dotarsi di una torcia e di acqua. Il rientro è previsto entro mezzanotte in via Agli Avelli dove sarà possibile parcheggiare il proprio mezzo. Sarà garantito con servizio navetta messo a disposizione dalla ditta Autoservizi di Caputo Giuseppe.L'evento è patrocinato dalla Regione Puglia - Assessorato al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, dal Comune di Canosa, dal Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto e dall'Associazione Europea Via Francigena. Si ringraziano i media LoveFm, Ritmo80 ee per la collaborazione OER di Canosa di Puglia, NOETAA, Comitato Insieme per Loconia, Apulia Food srl, Panificio L'angolo del pane, Cantine Rossi e Costantinopoli, Ortofrutta Del Latte.Per prenotazioni e informazioni è attiva l'utenza telefonicao collegandosi al sito della Via Francigena Canosa.