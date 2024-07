Incidenti stradali: : “Anche strade moderne e sicure diventano pericolose se non si rispetta il codice della strada”

"Nei giorni scorsi è stato pubblicato il Rapporto annuale sull'incidentalità stradale redatto dal Centro monitoraggio sicurezza stradale dell'Asset sulla base dei dati raccolti e trasmessi all'Istat relativamente al 2023, - esordisce così l'assessore regionale ai Trasporti- che ha evidenziato ancora un9.843 incidenti stradali con lesione, di cui 206 mortali, 232 vittime, 14.918 feriti e una media di 27 sinistri al giorno. Sono numeri che devono mettere tutti in allerta. Il tema della sicurezza stradale è centrale per il mio Assessorato. L'incidente stradale è un'esperienza che ho vissuto personalmente e purtroppo mi ha lasciato una ferita che non si rimarginerà più. Basta un niente per provocare un incidente e distruggere delle vite. Ecco perché mi colpisce vedere che tra le principali cause, oltre allaInsieme ad Asset promuoviamo l'iniziativae insieme all'Ufficio scolastico regionale ilprogetti indirizzati ai bambini, per educarli alla sicurezza stradale e ai buoni comportamenti. Ma va evidenziato che ila un incrocio (46,5%), e che nei centri abitati c'è stato il più alto numero di feriti (67,3%). A quanto pare sono gli adulti che hanno bisogno di essere rieducati al volante e su strada. Al momento ricordo lo(al link https://bit.ly/SPOT-ASSET ) realizzato lo scorso anno da Asset e promosso in collaborazione con l'Assessorato ai Trasporti ma sicuramente dovremoPer quanto riguarda le strade statali, quelle a più alto tasso di incidentalità sono già attenzionate dal mio Assessorato e abbiamo un confronto costante e serrato con l'Anas e il MIT.E' la strada più lunga della Puglia e la più pericolosa, ma al momento sono in corso diversi interventi. A nord, nel tratto compreso tra i Comuni di San Severo e Foggia sono partiti da qualche mese i lavori di adeguamento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e dei livelli di servizio. Da Bari a Lecce sono attivi i cantieri per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, dal rifacimento dell'asfalto alla sostituzione dei guard rail. E poi è in corso il dibattito con i territori per il progetto di variante del tronco Bari-Mola di Bari, la cui realizzazione risolverebbe ingenti e ripetuti problemi. Per lasolo qualche settimana fa ho fatto un sopralluogo all'altezza di Mottola per monitorare gli interventi di mitigazione del rischio incidentalità in corso da parte di Anas e del Comune.Ma nonostante questo, bisogna purtroppo constatare - conclude l'assessore regionale ai Trasporti- che anche una infrastruttura sicura e moderna diventa pericolosa se si guida senza regole e senso di responsabilità.. Ogni qualvolta entriamo in macchina o su un motore, aumentiamo la nostra attenzione, sia che ci si metta alla guida, sia che si venga trasportati. Facciamo in modo che i dati rilevati dall'Istat per il 2024 possano diminuire."