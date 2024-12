Canosa: soccorso un esemplare di volpe

A Canosa di Puglia, stamani gli operatori dell'Anpana sono stati chiamati per il soccorso di un esemplare adulto di volpe maschio, "vittima di un presunto investimento stradale" in una via periferica. Su autorizzazione della Polizia Locale, l'animale è stato trasportato d'urgenza presso l'osservatorio faunistico regionale di Bitetto(BA) dove i medici veterinari hanno diagnosticato un trauma cranico e attivate le terapie per le cure e recupero. Negli ultimi anni ilè in costante espansione, forse a causa dei cambiamenti climatici, contemperature più alte delle aree urbane, in particolare, nel periodo invernale. Tra le altre cause: la disponibilità di rifugi nelle aree urbane; la luminosità notturna, che influenza le attività soprattutto di insetti e uccelli; la mancanza di predatori e, per alcune specie, l'assenza della caccia. Inoltre, la facile reperibilità di cibo, che gioca un ruolo chiave, spesso rappresentato dai rifiuti abbandonati per le strade, è la prima causa di avvicinamento alle aree urbane per molti animali, che ormai abitano stabilmente in alcune zone periferiche delle città. A queste cause si aggiunge la liberazione, volontaria o accidentale, di animali selvatici detenuti come pet,appartenenti spesso a specie non native, con conseguenza a volte altamente nocive per gli animali autoctoni, per la vegetazione e anche per le infrastrutture urbane. Gli operatori desono abilitati al recupero di animali, più volte eseguito in questi mesi, nell'ambito della tutela e salvaguardia degli stessi, attraverso attività, tra le altre, finalizzate a portare in salvo la fauna ferita o in difficoltà.