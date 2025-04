I volontari di ANPANA e Misericordia Canosa al servizio della comunità mondiale

In questi giorni, in occasione delle, i volontari dell'hanno offerto il proprio contributo con grande spirito di servizio, collaborando attivamente con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Uniti da un forte senso del dovere e da valori profondi di solidarietà, i volontari si sono messi a disposizione per garantire assistenza alla popolazione e assistenza sanitaria accorsa in massa per rendere omaggio alla figura spirituale tanto amata. L'imponente afflusso di fedeli nella capitale ha richiesto un'organizzazione attenta e capillare, e i volontari canosini hanno risposto con efficienza, dedizione e umanità. Presidi sanitari mobili, punti informativi e squadre di pronto intervento sono stati attivati in diversi punti strategici della cittadina di Roma, assicurando la massima sicurezza e assistenza durante lo svolgimento delle celebrazioni religiose. Le operazioni si stanno svolgendo in un clima di intensa partecipazione emotiva, ma anche di grande professionalità e coordinamento tra le realtà coinvolte. "Essere presenti in momenti così significativi, offrendo il nostro tempo e le nostre competenze, è parte della nostra missione." – Hanno dichiarato i responsabili delle due associazioni canosine– "Il volontariato non è solo azione, ma anche testimonianza concreta di vicinanza e umanità". Ancora una volta, l'dimostrano quanto il volontariato locale sia una risorsa preziosa per tutto il territorio, "capace di fare la differenza" anche nelle situazioni più delicate e impegnative.