Canosa: Next Step - Il Futuro dopo la Scuola

Continua l'impegno delper i ragazzi anche nel corso di quest'anno sociale presieduto da, in prosecuzione rispetto a quanto già fatto negli anni precedenti. Si rinnova, dunque, il rapporto con le scuole e con le scolaresche: in collaborazione con ldiretto dallamercoledìa partire dallepresso l'Auditorium del predetto Istituto (sede di via Settembrini) non si farà unicamente riferimento al più scontato percorso universitario successivo al conseguimento di un diploma.I giovani meritano opportunità di crescita, a prescindere dall'importanza - e sempre nel rispetto - di un titolo di studio: in un periodo di apparente difficoltà per la ricerca di un lavoro, insieme al(presente, cona sostegno proprio dei pari età), il Rotary introdurrà(Responsabile di Filiale dell'Agenzia per il lavoro Staff S.p.A.) e i due imprenditori locali(1946 s.r.l. e Schirone Optical Group s.r.l.) e(Apulia Food s.r.l.) nella conferenza denominatanell'ambito del Service di portata distrettuale "Assieme al sostegno per l'Istruzione, soprattutto l'attenzione alle Nuove Generazioni è annoverabile tra i principali obiettivi dell'Associazione: quest'ultima rappresenta in particolare una delle vie d'azione del Rotary. Ilimpiega su questi temi le proprie energie ormai da diversi anni, con costante continuità, al fine di arricchire le risorse relative alla comunità in cui si agisce.