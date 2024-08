Canosa: Di anno in anno la tradizione degli Altarini dell'Assunta

Il Parrocoe lahanno reso noto il programma della. La vigilia,, alle ore 19,30, sarà celebrata la Santa Messa con la benedizione dei lumini presso il campo sportivo della Parrocchia, in Via Europa nr.23.sarà rivissuta attraverso la visita presso gli stessi realizzati in città. La tradizione degli Altarini dell'Assunta risale all'inizio del 900, già prima della proclamazione ufficiale della Chiesa, di Papa Pio XII, nella Bolla Munificentissimus Deus del 1° novembre 1950, attestata dall'edicola mariana canosina posta con l'Ave Maria in Piazza Vittorio Veneto, all'angolo di Via Piave. Il culto dell'Assunzione è antico nella Chiesa Cattolica, e viene riportato già nei documenti della Dormitio Mariae e del Transitus Virginis, dove il corpo della Madre di Dio non è soggetto a morte e decomposizione, ma assunto con l'anima in cielo.Anche per quest'anno, sono state rese noteParrocchia Maria SS.Assunta; via Europa; Via Olbia, Famiglia D'Acquino; Piazza Oristano, Famiglia Bonavita; Via Falcone n.106 Famiglia Mangino; Via Corsica n.31, signora Silvestri Nunzia; Via Montescupolo n.45, famiglia Fortunato e Tango; Via Montescupolo, famiglia Di Stasi; Via Silvio Pellico n.19, Famiglia Vitrani; Via Toscanini, signora Di Muro; Via A. da Giussano n.50, Signora Faretina Vanessa; Via De Gasperi n.45, Signora Iannelli; via R. Fucini, Giulio Barbarossa; Via Nicola Nicolini n.15, Famiglia Caputo; Via Sabina n.30, Famiglie Mosca e Alfieri; Via Ospedale Vecchio n.24, signor Russo Luciano;Via Boccaccio n.44 Signor D'Elia Francesco;Via Anfiteatro n.40 Signor Gallo Cosimo Damiano; Via Canne, Famiglia Brisighella ; Ipogei Lagrasta, Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù; via Goldoni n.70, signor Piacenza Sabino; via Marche, signor Girovagante Sabino.Nella giornata di- saranno celebrate le Sante Messe: alle ore 11,00 in via Europa e alle ore 20,00, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria, Mons. Luigi Mansi, presso il campo sportivo della Parrocchia Maria SS. Assunta. Mentre, alle ore 19,00 la: piazza Oristano, via Giovanna D'Arco, piazza Oristano, via Corsica, via Cagliari, via Olbia, via Corsica, via Europa, rientro in Chiesa.o, alle ore 19,00, celebrazione Santa Messa, seguirà alle ore 20,00, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione e proiezione delle foto degli "Altarini dell'Assunta".Riproduzione@riservata