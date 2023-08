Canosa: La tradizione degli Altarini dell’Assunta

Ilsi celebra l. Per essere stata la Madre di Gesù, Figlio Unigenito di Dio, e per essere stata preservata dalla macchia del peccato, Maria, come Gesù, fu risuscitata da Dio per la vita eterna. Maria fu la prima, dopo Cristo, a sperimentare la risurrezione ed è anticipazione della risurrezione della carne che per tutti gli altri uomini avverrà dopo il Giudizio finale. Nella festa In ricorrenza dellaFonti storiche riportano all'inizio del 900, già prima della proclamazione ufficiale della Chiesa, di Papa Pio XII, nella Bolla Munificentissimus Deus del 1° novembre 1950, attestata dall'edicola mariana canosina posta con l'Ave Maria in Piazza Vittorio Veneto, all'angolo di Via Piave. Il culto dell'Assunzione è antico nella Chiesa Cattolica, e viene riportato già nei documenti della Dormitio Mariae e del Transitus Virginis, dove il corpo della Madre di Dio non è soggetto a morte e decomposizione, ma assunto con l'anima in cielo.Anche per quest'anno, la, guidata daha reso note le ubicazioni degli altarini percorrendo il seguente itinerario: Parrocchia Maria SS.Assunta; via Europa; Piazza Oristano, Famiglia Bonavita; Via Generale Del Vento, Famiglia Malcangio; Via Corsica n.31, signora Silvestri Nunzia; Via Montescupolo n.45, famiglia Fortunato e Tango; via Carso Famiglia Landolfi; Via Silvio Pellico n.19, Famiglia Vitrani; Via Toscanini, signora Di Muro;Via A. da Giussano n.50, Faretina Vanessa; Via De Gasperi n.45, Signora Iannelli; via R.Fucini, Giulio Barbarossa; Via Nicola Nicolini n.15, Famiglia Caputo;Via Sabina n.30, Famiglie Mosca e Alfieri; Via Ospedale Vecchio n.24, signor Russo Luciano; Via Duca D'Aosta n.12, Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù; via Goldoni, signor Piacenza Sabino Luciano;via Marche, signor Girovagante Sabino.Nella serata di domenica 20 agosto, al termine della celebrazione Santa Messa, seguirà la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione e proiezione delle foto degli "Altarini dell'Assunta".