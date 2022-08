Canosa: La tradizione devozionale degli Altarini dell'Assunta

Il Parrocoe ladihanno reso noto che nell'ambito del programma della, sarà celebrata laalle, . Mentre, allesi terrà lae proiezione delle foto degli "Quest'anno, la tradizione popolare e devozionale degli altarini di strada per l'Assunta è stata rivissuta percorrendo il seguente itinerario: Parrocchia Maria SS. Assunta; via Europa; Piazza Oristano, Famiglia Bonavita; Via Generale Del Vento, la Famiglia Malcangio;Via Cappellini n.63, Signora Fuggetto; Via Montescupolo n.45, famiglia Fortunato e Tango; via Carso Famiglia Landolfi; Via Silvio Pellico n.19, Famiglia Vitrani; Via Toscanini, signora Di Muro;Via A. da Giussano n.50, Faretina Vanessa; Via De Gasperi n.45, Signora Iannelli; Via Oberdan n.110, Signor Fallacara Giuseppe; via R.Fucini, Giulio Barbarossa; Via Nicola Nicolini n.15, Famiglia Caputo; via Galileo Galilei, signora Di Gennaro Maria; Via Boccaccio n.44, signor D'Elia Francesco;Via Anfiteatro nr.40, signor Gallo Cosimo Damiano; via Canne, Famiglia Brisichella; via Duca D'Aosta n.12, Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù; via Goldoni, signor Piacenza Sabino Luciano;via Marche signor Girovagante Sabino.La tradizione deglirisale all'inizio del 900, già prima della proclamazione ufficiale della Chiesa, di Papa Pio XII, nella Bolla Munificentissimus Deus del 1° novembre 1950, attestata dall'edicola mariana canosina posta con l'Ave Maria in Piazza Vittorio Veneto, all'angolo di Via Piave. Il culto dell'Assunzione è antico nella Chiesa Cattolica, e viene riportato già nei documenti della Dormitio Mariae e del Transitus Virginis, dove il corpo della Madre di Dio non è soggetto a morte e decomposizione, ma assunto con l'anima in cielo.Riproduzione@riservata