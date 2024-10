Don Nicola Caputo inizia il Ministero di Parroco dell’Assunta

Due celebrazioni, di cui una solenne, in meno di 24 ore perche domenica scorsa nella messa serale ha salutato la comunità parrocchiale della Cattedrale di Sabino a Canosa di Puglia e ieri sera per il rito di ingresso come nuovo parroco della. Una ricorrenza significativa come quella della Beata Vergine del Rosario, per iniziare ilpresso la Parrocchia Maria SS. dell'Assunta a. "Grato al Signore che attraverso il discernimento del Vescovo, Mons. Luigi Mansi mi chiama ad essere Pastore secondo il suo cuore nell'esercizio del Ministero di Parroco" ha tra l'altro dichiarato Don Nicola Caputo che ha scelto il versetto del profeta Geremia "per ricordare l'avvio del nuovo cammino ecclesiale "che Dio promette al suo popolo di non lasciarlo mai privo di Pastori che lo radunino e lo guidano. Diventare pastori secondo il Suo cuore, capaci di guidare il Suo gregge con la scienza e l' intelligenza di Dio, non con la nostra." Nella successione e nella continuità del Ministero "si esprime l'indole pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida una porzione del suo gregge". Lagremita ha accoltoper la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Ve concelebrata dai presbiteri della, tra quali:(vicario generale, moderatore di curia ),(cancelliere vescovile),(parroco della Cattedrale di San Sabino) e(alla guida della parrocchia dell'Assunta per 23 anni). La comunità religiosa si è unita in preghiera per il nuovo parrocovivendo momenti di profonda gioia, di ringraziamento, di fraterna condivisione e convivialità.Foto a cura di