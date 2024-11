"Dispiace apprendere che, ancora una volta, nella nostra città si è verificato un grave e preoccupante fenomeno intimidatorio. Mentre c'è chi, con tanta fatica, cerca di promuovere e valorizzare la città per il suo straordinario patrimonio culturale, purtroppo ci sono individui che per interessi personali distruggono, offuscando e deturpando il volto dell'intera comunità cittadina. Esprimo a nome del Vescovo della Diocesi di Andria Mons. Luigi Mansi, dei Sacerdoti e delle nostre Comunità la solidarietà e vicinanza alle persone coinvolte, all'europarlamentare Francesco Ventola e alla sua famiglia, - scrive in una nota, parroco della Cattedrale di San Sabino di Canosa di Puglia - con l'augurio che la città ritrovi la serenità nella civile e solidale convivenza"