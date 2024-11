Canosa: Dalla “Sanbola-Tombola dei Santi” alla "Calza dei Morti"

Momenti di preghiera, di testimonianze, di condivisione e di convivialità sono stati vissuti dalladiguidata dadurante lapresso il salone parrocchiale lo scorso 31 ottobre e in chiesa il 1° novembre; mentre, oggiin esterna con la consegna dellae la visita al Cimitero Comunale.l'incipit per la festa cristiana d(Festum omnium Sanctorum), la "Solennità di Tutti i Santi, nel Vangelo (cfr Mt 5,1-12) Gesù proclama la carta d'identità del cristiano. E qual è la carta d'identità del cristiano? Le Beatitudini. È una carta di identità nostra, e anche la via della santità (cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 63). Gesù ci mostra un cammino, quello dell'amore, che Lui stesso ha percorso per primo facendosi uomo, e che per noi è ad un tempo dono di Dio e nostra risposta. Dono e risposta." Evocato il pensiero diche propone "risposta quotidiana alla chiamata di Dio. Una strada bella, affascinante, delicata e impegnativa, senza essere vista tropo lontana o segnata solo e soprattutto da ascesi impossibili, sofferenze scoraggianti, ma donata nei sentimenti e attese di ogni giorno nella vita delle persone: è la strada delle beatitudini." Per l'approfondimento sui Santi, grandi e piccoli, nonni, genitori e figli della comunità con il parrocosi sono uniti in un grande cerchio per latesa a coltivare la cultura religiosa attraverso un gioco educativo e formativo e al contempo un modo per passare assieme momenti conviviali e di spensieratezza.Mentre, nella mattinata odiernaaccompagnato da alcuni ragazzi della parrocchia ha consegnato laagli ospiti del Centro Sorriso e del Centro Nicolas di Canosa che l'hanno gradita con entusiasmo, rievocando i tempi di quando era piena di frutti di stagione(melagrane, melacotogne, fichi secchi, carrube, noci e mandorle) e poi di dolciumi. Nell'intrattenimento, alcuni hanno ricordato che secondo "la credenza i nonni morti, la lasciavano appesa al letto in visita nelle case durante la notte tra il 1° e il 2 novembre" e che la simbologia della "Calza dei Morti" si ritrova nel significato del piede, che costituisce l'orma, la traccia del cammino sulla terra e nell'aldilà. Nel pomeriggio di oggi una delegazione della comunità parrocchiale di Maria SS. Assunta ha preso parte al pellegrinaggio interparrocchiale che si è recato al Cimitero Comunale per la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria, S.E. Monsignor Luigi Mansi e poi in preghiera la visita alle tombe dei defunti, nel ricordo dei propri cari.Riproduzione@riservata